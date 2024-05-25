В ООН назвали преждевременным введение миротворческой миссии в Сектор Газа

Заместитель Генерального секретаря ООН по вопросам миротворческих операций заявил, что ему известно о требовании Лиги арабских государств о введении так называемых "голубых касок". Но он предостерег, что для такого шага еще слишком рано, а политическая ситуация слишком сложная, чтобы в данный момент рассматривать этот вариант.

По его мнению, послевоенное положение дел является слишком неопределенным, и любая подобная операция потребует согласия Израиля, который очень критически относится к работе ООН на палестинских территориях.

"Никто на самом деле не знает, как будет выглядеть следующий день в Газе. Мы совершенно не знаем, как будет выглядеть положение дел, но очевидно, что стороны - а это, безусловно, Израиль - должны будут согласиться на такое предложение", - сказал Лакруа.

По его словам, сейчас ООН призывает "в первую очередь" к гуманитарному прекращению огня, освобождению заложников, доступу к помощи, а затем - к прогрессу в направлении политического решения конфликта на основе принципа двух государств. Он добавил, что решение о развертывании миссии должно быть принято Советом Безопасности в составе 15 членов.

Предложение Лиги арабских государств о введении миротворцев в Сектор Газа содержится в итоговом заявлении ее заседания в Бахрейне 16 мая.

"Мы призываем к развертыванию на оккупированной палестинской территории сил международной защиты и миротворческих сил Организации Объединенных Наций до тех пор, пока не будет реализовано решение о двух государствах", - говорится в декларации, которую подписали 22 члена группы.

Проблемы миротворцев ООН в Ливане

Лакруа также обратил внимание на проблемы, которые война в Секторе Газа создала для 10 500 миротворцев ООН, дислоцированных на юге Ливана. Он сказал, что война между Израилем и ХАМАС имеет "значительное влияние" на Временные силы ООН в Ливане, известные под названием UNIFIL, которую он описал как посредника между израильскими и ливанскими силами.

"Роль UNIFIL очень важна, потому что UNIFIL - это единственный канал, который может передавать сообщения от одной стороны к другой, и это очень важно для избежания недоразумений, а также для обеспечения деэскалации, когда это необходимо", - сказал Лакруа.

В более широком смысле, Лакруа сказал, что политический тупик является самым большим препятствием для операций под руководством ООН, помимо вопросов мира и безопасности.

"Это, пожалуй, самый большой вызов не только для миротворческих операций, но и для всего, что ООН может сделать для мира и безопасности. Нам нужно, чтобы государства-члены демонстрировали единство и приверженность многосторонним подходам к урегулированию кризисов", - сказал Лакруа.

Он не назвал ни одной страны поименно, но работа Совета Безопасности была в значительной степени заморожена из-за споров между США и Россией, - двумя из пяти его постоянных членов.

Миротворческое подразделение ООН сталкивается с экзистенциальным кризисом, поскольку ряд стран, включая Мали и Демократическую Республику Конго, движутся к вытеснению миротворцев ООН на фоне конфликта и ухудшения гуманитарных условий.

Добавим, что ООН и ее операции в Секторе Газа оказались под пристальным вниманием Израиля после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, во время которого погибли около 1200 человек и до сих пор удерживаются десятки заложников.

Израиль обвинил главную гуманитарную организацию ООН в Газе в том, что в нее проникли боевики ХАМАСа. В ООН отвергли критику бомбардировок территории.