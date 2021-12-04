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В ООН назвали неефективними обмеження через штам "Омікрон"

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Нью-Йорк, Субота 04 грудня 2021 00:36
В ООН назвали неефективними обмеження через штам "Омікрон" Фото: генсек ООН Антоніу Гуттереш (wikimedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Генсек ООН Антоніу Гутерреш назвав неефективними заборони для жителів окремих країн і регіонів в контексті виявленого штаму COVID-19 "Омікрон". Зокрема це стосується закриття кордонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter генсека.

Він закликав уряди всіх держав розглянути можливість багаторазового тестування для мандрівників разом з іншими належними і дійсно ефективними заходами.

"З вірусом, який дійсно не знає кордонів, обмеження на поїздки, що ізолюють будь-яку одну країну або регіон, є несправедливими, каральними і неефективними", - написав Гутерреш.

Раніше керівник технічної групи підрозділу надзвичайних захворювань Всесвітньої організації охорони здоров'я Марія Ван Керкхове заявила, що поширення "Омікрон"-штаму коронавірусу Sars-CoV-2 триває - його зафіксували вже в 38 країнах світу.

Нагадаємо, офіційні представники ВООЗ раніше відзначили, що використовувані для протидії "Дельті" заходи мають залишатися основою для боротьби з пандемією коронавірусу, включаючи новий варіант "Омікрон".

Відзначити, у ВООЗ закликали виробників вакцин від коронавірусу підготуватися до коригування своїх препаратів.

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