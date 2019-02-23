В ООН назвали кількість мігрантів з Венесуели

У 2018 році Венесуелу щодня залишали близько п'яти тисяч осіб

Венесуэлу с 2015 года покинули 2,7 миллиона человек, общее число мигрантов из этой страны составляет на сегодняшний день 3,4 миллиона человек. Об этом говорится в совместном докладе Международной организацией по миграции и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, передает РБК-Украина.

Согласно докладу, в 2018 году Венесуэлу ежедневно покидали около пяти тысяч человек, в основном - по экономическим причинам, а также спасаясь от насилия.

Отмечается, что в основном беженцы из Венесуэлы выезжают в соседние страны Южной Америки. Наибольшее количество мигрантов из Венесуэлы приняли Колумбия (1,1 миллиона человек), Перу (506 тысяч), Чили (288 тысяч), Эквадор (221 тысяча), Аргентина (130 тысяч) и Бразилия (96 тысяч).

По прогнозам ООН, число венесуэльцев, покидающих родину, будет расти и достигнет в 2019 году 5,3 миллиона человек.

Особый посланник МОМ и УВКБ по вопросу Венесуэлы Эдуардо Стейн подчеркнул, что в условиях обостряющегося политического кризиса в Венесуэле приведенные цифры свидетельствуют об острой необходимости международной поддержки.

Напомним, в Венесуэле в штате Боливар на границе с Бразилией произошли столкновения между венесуэльскими солдатами и представителями коренного населения, в результате которых погибли двое гражданских.