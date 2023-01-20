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ООН направила в Соледар первую партию гуманитарной помощи

Фото: в Соледар доставили гуманитарную помощь от ООН (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

ООН направила в Соледар Донецкой области, где идут тяжелые бои, первую партию гуманитарной помощи. В город отправили еду, воду и медикаменты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам официального представителя Управления ООН по координации гуманитарной помощи Йенса Лаерке, в Соледар отправили колонну из трех грузовиков. Запасы еды, воды, средств гигиены и медикаментов для примерно 800 человек доставили в районы, которые контролируют украинские войска.

Представитель ООН не сообщил деталей маршрута и местонахождения колонны или то, каким образом удалось обеспечить безопасность. По его словам, грузовики отправляли из Днепра.

"Люди там остро нуждаются в помощи, поэтому мы очень рады, что эта колонна добралась", - сказав Лаерке.

Он добавил, что ООН намерена в ближайшие дни увеличить объемы гуманитарной помощи для прифронтовых районов Украины.

Напомним, в Соледаре идут тяжелые бои, группы "вагнеровцев" пытаются полностью захватить город.

При этом британская разведка считает, что украинские войска вышли из Соледара, но в США заявляют, что у России нет полного контроля над Соледаром и Бахмутом.

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