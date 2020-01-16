В ООН мають намір розслідувати затримання турецьких журналістів у Каїрі

В ООН стурбовані затриманням чотирьох співробітників турецького агентства "Анадолу" в Каїрі і мають намір розслідувати інцидент. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Анадолу".

За словами прес-секретаря глави Всесвітньої організації Стефана Дюжаррик, в ООН будуть вивчати це питання.

"Новини про затримання і арешти журналістів завжди викликають у нас занепокоєння. Ми вивчимо це питання", - сказав Дюжаррик.

РБК-Україна писало, що в Каїрі (Єгипет) поліція задержада чотирьох співробітників турецького інформаційного агентства "Анадолу". Поліцейські вдень 15 січня вторглися в офіс агентства. Співробітники відвезені в невідомому напрямку.

У МЗС Туреччини заявили, що Анкара чекає від влади Єгипту негайного звільнення співробітників агентства "Анадолу".

Раніше РБК-Україна писало, що в поїзді Брест - Варшава на кордоні затримали головного редактора білоруського видання by24.org Володимира Чуденцова за підозрою в зберіганні наркотиків.