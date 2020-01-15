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У Каїрі затримали співробітників турецького інформагентства

Новини » Суспільство     15.01.2020 - 16:30
У Каїрі затримали співробітників турецького інформагентства
Фото: прапор Туреччини (flickr.com/imf)

МЗС Туреччини вимагає відпустити затриманих

В Каїрі (Єгипет) поліція задержада чотирьох співробітників турецького інформаційного агентства "Анадолу". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter "Анадолу".

Наголошується, що поліцейські вдень 15 січня вторглися в офіс агентства.

"Поліція Єгипту вторглася в офіс агентства "Анадолу" в Каїрі, 4 співробітника агентства, в тому числі громадянин Туреччини, відвезені в невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.

МЗС Туреччини вже відреагував на дії поліції Єгипту.

"Анкара чекає від влади Єгипту негайного звільнення співробітників агентства "Анадолу", в числі яких є громадянин Туреччини", - повідомляють в Twitter агентства.

Раніше в Росії затримали знімальну групу телеканалу "Настоящее время" під час судового розгляду стосовно ЛГБТ-активістки Юлії Цвєткової.

РБК-Україна писало, що в поїзді Брест - Варшава на кордоні затримали головного редактора білоруського видання by24.org Володимира Чуденцова за підозрою в зберіганні наркотиків.

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