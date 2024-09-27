У ООН нет средств для помощи украинцам этой зимой

"Уровень финансирования таких организаций, как наша, слишком низкий для этого времени года", - пояснила она и добавила, что сейчас ООН имеет лишь 47% от средств, которые нужны для помощи миллионам украинцев, которые были перемещены или пострадали в результате полномасштабной войны.

В прошлом году программа была профинансирована на 70%.

Биллинг добавила, что сегодня в Украине около 3,6 миллиона внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В то же время новые обстрелы только увеличивают это число.

"Почти 99 тысяч человек, например, эвакуировались или покинули прифронтовые села в Донецкой области с 1 августа", - добавила она.

Ситуация со светом

Вследствие российских террористических обстрелов энергообъекты Украины серьезно повреждены. Поэтому энергетики летом вводили графики отключений. Пока же ограничения не применяются, впрочем, вероятно, это лишь вопрос времени.

Более подробно о том, когда могут вернуться графики отключений, - в материале РБК-Украина.

Как рассказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, вероятно, отключения могут вернуться уже этой зимой. В частности будут отключать, возможно, и в серых зонах.