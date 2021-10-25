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ООН: концентрація парникових газів досягла рекордного рівня

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Понеділок 25 жовтня 2021 14:59
ООН: концентрація парникових газів досягла рекордного рівня Фото: в ООН кажуть, що світу загрожує ще більше потепління (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Метеорологічне агентство ООН оприлюднило звіт, в якому заявляє про те, що концентрація парникових газів в 2020 році досягла рекордного рівня. Відповідно, світ вже далеко відійшов від раніше поставлених кліматичних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно зі звітом, рівень вуглекислого газу виріс до 413,2 частин на мільйон в 2020 році, що перевищує середній показник за останнє десятиліття. І це незважаючи на те, що через пандемію і карантин було тимчасове зниження викидів.

За словами генсека Всесвітньої метеорологічної організації Петтері Талласа, такі темпи приведуть до підвищення температури, яке набагато перевищує мету Паризької угоди 2015 року про збільшення на +1,5 градуси в порівнянні із середнім доіндустріальним рівнем в цьому столітті.

"Ми сильно збилися зі шляху. Нам необхідно переглянути наші промислові, енергетичні та транспортні системи і весь спосіб життя", - додав Таллас.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбільший експортер нафти - Саудівська Аравія - скоротить до 2060 року викиди до нуля.

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