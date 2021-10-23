Найбільший експортер нафти Саудівська Аравія скоротить до 2060 року викиди до нуля
Наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бен Салман заявив, що найбільший у світі експортер нафти прагне досягти нульових чистих викидів до 2060 року. Крім того, країн більш ніж подвоїть свій річний цільовий показник зі скорочення викидів вуглецю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.
Бен Салман заявив, що Саудівська Аравія, член ОПЕК, буде боротися зі зміною клімату, одночасно забезпечуючи стабільність нафтового ринку, підкресливши зберігається важливість вуглеводнів. Він сказав, що до 2030 року 50% його потреб в енергії будуть генеруватися за рахунок поновлюваних джерел енергії, а також посаджені мільярди дерев в пустелі.
Бен Салман виступав у Саудівській екологічній ініціативі (SGI), яка проводиться напередодні COP26, конференції ООН зі зміни клімату в Глазго в кінці місяця, на якій сподіваються домовитися про більш глибокі скорочення викидів для вирішення проблеми глобального потепління.
"Королівство Саудівська Аравія прагне досягти нульових чистих викидів до 2060 року в рамках своєї програми кругової вуглецевої економіки... при збереженні провідної ролі королівства в зміцненні безпеки і стабільності світових нафтових ринків", - заявив принц Мохаммед.
Він сказав, що королівство приєднається до Глобальної ініціативи щодо скорочення викидів метану на 30% у порівнянні з Рівнями 2020 року до 2030 року, на яку наполягають як Сполучені Штати, так і ЄС.
Міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдель Азіз бен Салман сказав, що Ер-Ріяд, який підписав Паризький кліматичний пакт, вже представив свої визначені на національному рівні вклади (NDC) - цілі для окремих держав в рамках глобальних зусиль щодо запобігання підвищення середньої глобальної температури вище рівня на 1,5 градуса за Цельсієм.
Економіка Саудівської Аравії, як і раніше, сильно залежить від доходів від нафти, оскільки економічна диверсифікація відстає від амбіцій, сформульованих наслідним принцом. Офіційні особи Саудівської Аравії стверджують, що світ буде продовжувати потребувати саудівської сирої нафти в найближчі десятиліття.
"Світ не може працювати без вуглеводнів, викопного палива, відновлюваних джерел енергії, ніщо з цього не врятує, це має бути комплексне рішення", - сказав міністр енергетики Саудівської Аравії.
Експерти кажуть, що ще занадто рано говорити про те, який вплив матимуть сонячні та Вітряні проекти, що зароджуються в Саудівській Аравії. Еее перша відновлювана енергетична установка відкрилася у квітні, а перша вітряна електростанція почала виробляти електроенергію в серпні.
Мегапроекти, такі як футуристичне місто NEOM, також включають плани зеленої енергетики, в тому числі водневу установку вартістю 5 мільярдів доларів, а саудівські державні підприємства переходять на збір зелених коштів.