Найбільший експортер нафти Саудівська Аравія скоротить до 2060 року викиди до нуля

Наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бен Салман заявив, що найбільший у світі експортер нафти прагне досягти нульових чистих викидів до 2060 року. Крім того, країн більш ніж подвоїть свій річний цільовий показник зі скорочення викидів вуглецю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Бен Салман заявив, що Саудівська Аравія, член ОПЕК, буде боротися зі зміною клімату, одночасно забезпечуючи стабільність нафтового ринку, підкресливши зберігається важливість вуглеводнів. Він сказав, що до 2030 року 50% його потреб в енергії будуть генеруватися за рахунок поновлюваних джерел енергії, а також посаджені мільярди дерев в пустелі.

Бен Салман виступав у Саудівській екологічній ініціативі (SGI), яка проводиться напередодні COP26, конференції ООН зі зміни клімату в Глазго в кінці місяця, на якій сподіваються домовитися про більш глибокі скорочення викидів для вирішення проблеми глобального потепління.

"Королівство Саудівська Аравія прагне досягти нульових чистих викидів до 2060 року в рамках своєї програми кругової вуглецевої економіки... при збереженні провідної ролі королівства в зміцненні безпеки і стабільності світових нафтових ринків", - заявив принц Мохаммед.

Він сказав, що королівство приєднається до Глобальної ініціативи щодо скорочення викидів метану на 30% у порівнянні з Рівнями 2020 року до 2030 року, на яку наполягають як Сполучені Штати, так і ЄС.

Міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдель Азіз бен Салман сказав, що Ер-Ріяд, який підписав Паризький кліматичний пакт, вже представив свої визначені на національному рівні вклади (NDC) - цілі для окремих держав в рамках глобальних зусиль щодо запобігання підвищення середньої глобальної температури вище рівня на 1,5 градуса за Цельсієм.

Економіка Саудівської Аравії, як і раніше, сильно залежить від доходів від нафти, оскільки економічна диверсифікація відстає від амбіцій, сформульованих наслідним принцом. Офіційні особи Саудівської Аравії стверджують, що світ буде продовжувати потребувати саудівської сирої нафти в найближчі десятиліття.

"Світ не може працювати без вуглеводнів, викопного палива, відновлюваних джерел енергії, ніщо з цього не врятує, це має бути комплексне рішення", - сказав міністр енергетики Саудівської Аравії.

Експерти кажуть, що ще занадто рано говорити про те, який вплив матимуть сонячні та Вітряні проекти, що зароджуються в Саудівській Аравії. Еее перша відновлювана енергетична установка відкрилася у квітні, а перша вітряна електростанція почала виробляти електроенергію в серпні.

Мегапроекти, такі як футуристичне місто NEOM, також включають плани зеленої енергетики, в тому числі водневу установку вартістю 5 мільярдів доларів, а саудівські державні підприємства переходять на збір зелених коштів.