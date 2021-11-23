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Прем'єр-міністр Ефіопії обіцяє очолити війну проти повстанців

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Ефіопія , Вівторок 23 листопада 2021 03:09
Прем'єр-міністр Ефіопії обіцяє очолити війну проти повстанців Фото: прем'єр-міністр Ефіопії обіцяє очолити війну проти повстанців (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед пообіцяв вивести війська своєї країни з фронту і очолити війну проти повстанців. Як відомо, у країні активізувалися воєнні дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Ахмед пообіцяв піти на фронт, щоб очолити сили оборони.

"Починаючи з завтрашнього дня, я буду мобілізований на фронт, щоб очолити сили оборони", - заявив він.

Він також закликав інших мешканців приєднатися до нього на фронті.

"Ті, хто хоче бути серед ефіопських дітей, яких вітатиме історія, підніміться сьогодні за свою країну. Зустрінемось на фронті", - заявив він.

Як відомо, в Ефіопії повстанська група Народно-визвольного фронту Тиграю продовжує наступи, вимагаючи контролю над столицею. Це призвело до того, що в країні було введено режим надзвичайного стану. Багато країн просять своїх громадян уникати поїздок до Ефіопії.

Нагадаємо, що українців просять не їздити до Ефіопії. Відповідну заяву зробили у Міністерстві закордонних справ.

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