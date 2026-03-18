В ООН бьют тревогу из-за повышения смертности детей в мире: Украина в списке

Смертность детей начала расти с 2015 года

Согласно анализу, опубликованному во вторник поздно вечером учреждениями ООН, которые оценивают детскую и подростковую смертность, в 2024 году почти 7 миллионов человек умерли, не достигнув 25 лет, из них 4,9 миллиона детей умерли до 5 лет.

Аналитики отмечают, что прогресс в снижении смертности детей стал медленным и неравномерным, со значительным замедлением, начиная с 2015 года. Эта тенденция была стабильной в большинстве регионов мира.

В списке высокой смертности - Украина

Эксперты пришли к выводу, что почти три из каждых четырех смертей произошли в странах Африки к югу от Сахары или Южной Азии.

Также оказалось, что молодежь, которая живет в странах, находящихся в "нестабильных и пораженных конфликтами ситуациях", втрое чаще умирает до 5 лет, чем молодежь, которая вырастает в других странах.

Среди стран, которые в этом году попали в эту категорию, - Афганистан, Гаити, Судан и Украина, а также территории Западного берега и Газы на Ближнем Востоке.

В общем, умирает больше мальчиков, чем девочек, и смертность среди мужчин также снижается медленнее, чем среди женщин, особенно среди молодежи.

Еще известно, что уровень смертности среди мужчин в возрасте от 20 до 24 лет снизился лишь на 26%, тогда как среди женщин этого возрастного диапазона он снизился на 43%.

Авторы отчета отмечают, что дальнейший прогресс в снижении смертности детей невозможен без обновления обязательств, устойчивого инвестирования и целенаправленных вмешательств.