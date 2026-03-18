RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

В ООН бьют тревогу из-за повышения смертности детей в мире: Украина в списке

04:39 18.03.2026 Ср
2 мин
Смертность детей до 5 лет в Украине больше втрое, чем показатели ряда стран
aimg Маловичко Юлия
Фото: дети дошкольного возраста (Getty Images)

Согласно отчету Организации Объединенных Наций, снижение детской смертности во всем мире замедлилось, а в некоторых местах даже остановилось. В список стран с плачевной ситуацией по смертности детей вошла Украина.

Смертность детей начала расти с 2015 года

Согласно анализу, опубликованному во вторник поздно вечером учреждениями ООН, которые оценивают детскую и подростковую смертность, в 2024 году почти 7 миллионов человек умерли, не достигнув 25 лет, из них 4,9 миллиона детей умерли до 5 лет.

Аналитики отмечают, что прогресс в снижении смертности детей стал медленным и неравномерным, со значительным замедлением, начиная с 2015 года. Эта тенденция была стабильной в большинстве регионов мира.

В списке высокой смертности - Украина

Эксперты пришли к выводу, что почти три из каждых четырех смертей произошли в странах Африки к югу от Сахары или Южной Азии.

Также оказалось, что молодежь, которая живет в странах, находящихся в "нестабильных и пораженных конфликтами ситуациях", втрое чаще умирает до 5 лет, чем молодежь, которая вырастает в других странах.

Среди стран, которые в этом году попали в эту категорию, - Афганистан, Гаити, Судан и Украина, а также территории Западного берега и Газы на Ближнем Востоке.

В общем, умирает больше мальчиков, чем девочек, и смертность среди мужчин также снижается медленнее, чем среди женщин, особенно среди молодежи.

Еще известно, что уровень смертности среди мужчин в возрасте от 20 до 24 лет снизился лишь на 26%, тогда как среди женщин этого возрастного диапазона он снизился на 43%.

Авторы отчета отмечают, что дальнейший прогресс в снижении смертности детей невозможен без обновления обязательств, устойчивого инвестирования и целенаправленных вмешательств.

Важно относительно Украины, отчет американской разведки показал - у нас самая маленькая рождаемость и самая большая смертность в мире. На втором месте по смертности в мире Литва.

Также еще год назад предполагалось, что Украина может потерять около 10 миллионов человек в результате полномасштабной войны со страной-агрессором.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ООНанализДети