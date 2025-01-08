Усик против Опетаи: промоутер рассказал, когда ждать поединок чемпионов

Промоутер Эдди Хирн поделился мыслями о возможности проведения боя между украинцем Александром Усиком и чемпионом IBF в тяжелом весе австралийцем Джеем Опетаей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Matchroom Boxing .

Опетая 8 января в новозеландском Бродбиче защитил свой титул, досрочно завершив поединок с представителем страны-хозяйки Дэвидом Ньикой. Соперник, который до противостояния не имел ни одного поражения, оказался в нокауте уже в четвертом раунде.

Комментируя успех своего подопечного глава промоутерской компании Matchroom Sport рассказал, когда возможна встреча Опетаи с Усиком на ринге.

"Джей собирается завоевать все пояса в тяжелом весе, чтобы стать абсолютным чемпионом, а затем мы хотим организовать ему бой с Усиком, чтобы попытаться стать абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, - рассказал Хирн. - Каждый чемпион должен стремиться к величию, а Усик - это настоящий и очень серьезный вызов. Но чтобы это сделать, мы должны сначала завоевать все пояса в крузервейте".

Опетая уже бросил вызов мексиканцу Хильберто Рамиресу - обладателю титулов WBA и WBO. Пояс чемпиона WBC в тяжелом дивизионе принадлежит армянину Ноэлю Микаэляну. У этой организации также есть еще "чемпион в отпуске" - представитель Швеции Баду Джек. Он также уже заявил о желании встретиться с украинцем.