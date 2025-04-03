Миколенко закрыл Салаха, черная полоса Забарного: как сыграли украинцы в АПЛ (видео)

Последней из топ-лиг возобновилась после международной паузы английская Премьер-лига. Матчи очередного тура, в том числе и с участием украинцев, состоялись в первые дни апреля.

30-й тур АПЛ 1 апреля открыло лондонское дерби - "Арсенал", находящийся на 2-й строчке принимал 9-й в таблице "Фулхэм"."Канониры" одержали победу (2:1) благодаря голу Букайо Сака. Он пропустил почти три месяца из-за травмы (последний раз играл еще в декабре 2024 года). Возвращение получилось удачным: вингер вышел на замену и сразу расписался в воротах соперников. Наш Александр Зинченко был в заявке, но на поле не вышел.

2 апреля в бой вступили основные украинские силы. Однако их клубы синхронно проиграли.

Продолжается черная полоса защитника "Борнмута" Ильи Забарного. Футболист сборной Украины уже успел сыграть в Кубке Англии, где его клуб уступил "Манчестер Сити" (1:2), а решающий гол соперники забили именно из-под Забарного.

В чемпионате "Борнмут" дома встречался с аутсайдером - "Ипсвичем" и снова проиграл - 1:2. Украинский защитник вышел в старте, второй раз подряд не доиграл матч АПЛ до конца (был заменен на 87-й минуте) и получил от статистического портала SofaScore оценку 6,1 балла, что стало самым низким показателем в команде. "Ипсвич" одержал первую победу в АПЛ в 2025 году. В то же время "Борнмут" продолжил серию без побед в чемпионате до пяти игр и опустился на 10-е место в таблице.

"Брентфорд" Егора Ярмолюка прервал шестиматчевую беспроигрышную серию, отдав три балла в гостях "Ньюкаслу" (1:2). Украинец впервые за месяц попал в основу и провел на поле 83 минуты. "Брентфорд" идет в чемпионате 11-м - вслед за "Борнмутом" Забарного.

Участие Виталия Миколенко в мерсисайдском дерби "Ливерпуль" - "Эвертон" было под вопросом из-за травмы полученной в матче Лиги наций с Бельгией. Однако наш защитник вышел с первых минут и был одним из лучших на поле. Украинец полностью закрыл Мохамеда Салаха, не позволив египтянину забить. Его игру высоко оценил SofaScore - 7,3 балла. Однако "Эвертон" уступил - 0:1. Судьбу встречи решил точный удар Жоты на 57-й минуте.

"Эвертон" продолжает битву за выживание: команда Миколенко находится в таблице на 15-й строчке. "Ливерпуль" укрепил свое лидерство: опережая "Арсенал" на 12 баллов, команда Арне Слота уверенно идет к очередному чемпионству.