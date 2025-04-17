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Kia представил новый доступный хэтчбек с эффектным дизайном: подробности

Четверг 17 апреля 2025 12:49
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Kia представил новый доступный хэтчбек с эффектным дизайном: подробности Фото: Kia представил новый доступный хэтчбек с эффектным дизайном (media.kia.com)
Автор: Константин Широкун

Автомобиль Kia K4 пришел на смену семейству Cerato, хотя пока производство авто ведется только в Мексике, а продают их в Северной Америке и Австралии. Первым на рынок вышел седан, но теперь мир увидел и пятидверный хэтчбек. Премьера состоялась на автосалоне в Нью-Йорке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Новинка переняла стиль базового седана: сохранились и скрытые ручки задних дверей, и характерное оформление задних фонарей. Колесная база у двух версий одинаковая (2720 мм), но хэтчбек получился на 280 мм короче седана: 4430 мм от бампера до бампера. Крыша сделана менее покатой, поэтому у задних пассажиров в новинке больший запас пространства над головой, чем в седане.

Kia представил новый доступный хэтчбек с эффектным дизайном: подробности

Технически хэтчбек и седан идентичны. Для рынка США предложено два силовых агрегата на выбор. Базовый бензиновый мотор 2.0 MPI (149 л.с., 179 Нм) сочетается с вариатором, альтернатива - турбомотор 1.6 T-GDI (193 л.с., 264 Нм) в паре с восьмиступенчатым "автоматом". Пакет GT-Line включает многорычажную заднюю подвеску, более крупные передние тормоза, 18-дюймовые колеса, светодиодные фары черный декор.

На американском рынке пятидверные Kia K4 появятся до конца этого года и будут немного дороже аналогичных седанов. Сейчас четырехдверные седаны в США стоят от 22 тысяч долларов.

Kia представил новый доступный хэтчбек с эффектным дизайном: подробности

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