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Обновленные сухпайки для ВСУ: Минобороны предусмотрело кошерные и халяльные опции

Иллюстративное фото: Минобороны обновило сухпайки для ВСУ (facebook com OOTCKSP)
Автор: Наталья Кава

Министерство обороны Украины утвердило обновленную техническую спецификацию на суточный полевой набор продуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как пояснили в ведомстве, кроме обычных, для военных можно закупать халяльные и кошерные сухпайки. Это должно улучшить питание военнослужащих в соответствии с их религиозными потребностями.

"Халяльные сухпайки разработаны для военных, которые придерживаются исламских норм питания. В то же время кошерные сухпайки соответствуют требованиям кашрута и предназначены для военнослужащих, исповедующих иудаизм", - сказано в сообщении.

В целом сухпайки состоят из трех рационов (завтрака, обеда, ужина) и содержат:

  • галеты из муки пшеничной первого сорта;
  • сухари из муки пшеничной первого сорта или из муки ржаной обивочной;
  • готовое к употреблению первое блюдо (борщ с мясом или супы с мясом в ассортименте);
  • готовое к употреблению второе блюдо (каши с мясом или овощи с мясом в ассортименте);
  • кофе растворимый;
  • чай;
  • сахар;
  • мед натуральный;
  • джем фруктовый (в ассортименте);
  • перец черный молотый;
  • соль;
  • ложка пластиковая одноразовая;
  • салфетка бумажная;
  • салфетка гигиеническая влажная.

В зависимости от типа сухпайка (обычный, халяльный или кошерный) ассортимент первых блюд состоит из борща с мясом говядины или супов с мясом свинины, курицы, баранины или говядины. Соответственно и перечень вторых блюд включает, в частности, разнообразные каши со свининой, говядиной, бараниной, курицей и тому подобное.

Эти спецификации учитывают не только религиозные стандарты, но и высокие требования к качеству продуктов и их питательной ценности.Кроме того, готовые к употреблению первое и второе блюда должны фасоваться в реторт-пакеты - современную упаковку, обеспечивающую длительный срок хранения.

Ключевые элементы спецификаций:

  • Продукты халяльных сухпайков должны соответствовать исламским нормам питания (стандарт Халяль) и быть сертифицированы аккредитованными органами в Украине или арабо-мусульманских странах.
  • Продукты кошерных сухпайков должны соответствовать кашруту, без запрещенных ингредиентов.
  • Также учтено удобство и скорость приготовления на поле боя. Все продукты соответствуют стандартам безопасности и качества, установленным в Украине.

Скандал с поставками продуктов ВСУ

Ранее РБК-Украина сообщало о нескольких случаях поставки некачественной продукции в Вооруженные силы Украины. В таких ситуациях ответственность обычно возлагается на поставщика, который может подвергнуться санкциям.

В октябре произошел громкий инцидент с некачественными консервами для армии, после чего Государственный оператор тыла (ГОТ) инициировал служебную проверку.

Впоследствии стало известно, что в Украине введены новые стандарты качества для мяса птицы, рыбы и молочных продуктов, поставляемых Вооруженным силам. Это решение было принято после проверок, которые выявили случаи курятины с избыточной влажностью.

Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков утвердил более строгие требования к уровню влаги в мясе птицы, количеству глазури на рыбе и составу молочных продуктов. Отныне молочная продукция для ВСУ должна изготавливаться только из коровьего или овечьего молока

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ВСУ