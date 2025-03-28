Онлайн-сервисы УЗ работают с перебоями: что делать, если не удается купить билет

В компании отмечают, чтобы уменьшить нагрузку, открыты дополнительные кассы в городах с наибольшим пассажиропотоком. Так, в Киеве работают 27 касс: 25 на Центральном вокзале и 2 дополнительные на Южном. Во Львове увеличено количество касс до 10.

"Укрзализныця" открывает дополнительные кассы на вокзалах в Киеве и Львове (фото: "Укрзализныця")

На вокзалах пассажирам помогают "ангелы" "Укрзализныци" - они консультируют по покупке и возврату билетов, а также посадке на поезд.

ИТ-команда УЗ вместе с партнерами продолжает работать над устранением последствий атаки и стабилизацией системы.