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Онлайн-сервисы УЗ работают с перебоями: что делать, если не удается купить билет

Фото: "Укрзализныця" открывает дополнительные кассы на вокзалах (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Татьяна Веремеева

После масштабной кибератаки на "Укрзализныцю" восстановление онлайн-сервисов продолжается. Из-за повышенной нагрузки возможны сбои в работе приложения и сайта продажи билетов.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

В компании отмечают, чтобы уменьшить нагрузку, открыты дополнительные кассы в городах с наибольшим пассажиропотоком. Так, в Киеве работают 27 касс: 25 на Центральном вокзале и 2 дополнительные на Южном. Во Львове увеличено количество касс до 10.

"Укрзализныця" открывает дополнительные кассы на вокзалах в Киеве и Львове (фото: "Укрзализныця")

На вокзалах пассажирам помогают "ангелы" "Укрзализныци" - они консультируют по покупке и возврату билетов, а также посадке на поезд.

ИТ-команда УЗ вместе с партнерами продолжает работать над устранением последствий атаки и стабилизацией системы.

Ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" возобновила онлайн-продажи билетов после масштабной кибератаки, произошедшей 23 марта 2025 года. Благодаря непрерывной работе специалистов в течение 89 часов удалось восстановить базовый функционал сайта и приложения, в частности продажу и возврат билетов на все направления с возможностью приобретения за 20 суток до отправления.

Сейчас система может испытывать временные технические перебои из-за пиковых нагрузок. Пассажиров просят пользоваться онлайн-сервисами только при необходимости. В то же время, на вокзалах Киева и Львова открыты дополнительные кассы для удобства пассажиров.

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