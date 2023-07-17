Онлайн-женитьба: как подать заявление о браке в "Дії"

"Женитьба онлайн становится еще ближе! Теперь новобрачные могут подать заявление о государственной регистрации брака полностью онлайн. А еще выбрать место, дату и формат церемонии. Даже ничего ксерить не надо", - отмечают в "Дії".

Как подать заявку на брак?

Зайдите на портал "Дія" и авторизуйтесь

Щелкните Услуги - Семья - Заявление о браке

Заполните заявление и выберите детали церемонии

Уплатите административный сбор картой и подпишите электронной подписью

Далее ваш партнер получит ссылку на заявление по электронной почте. Он или она должна также подписать ее с КЭП

Далее нужно лишь подождать электронное письмо с деталями от выбранного ГРАГСа.

Новые услуги в "Дії"

В приложении "Дія" начали тестировать услугу места жительства. Ею смогут воспользоваться только женщины и дети.

Кроме того, скоро в "Дії" появятся новые сервисы, в частности, помощь в растаможке автомобиля и возмещение вкладов для вкладчиков обанкротившихся банков.

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