Онлайн-женитьба: как подать заявление о браке в "Дії"

Украинцы могут подавать заявление о браке онлайн - с помощью портала "Дія". Нужно выбрать место, дату и заплатить госпошлину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дії".
"Женитьба онлайн становится еще ближе! Теперь новобрачные могут подать заявление о государственной регистрации брака полностью онлайн. А еще выбрать место, дату и формат церемонии. Даже ничего ксерить не надо", - отмечают в "Дії".
Далее нужно лишь подождать электронное письмо с деталями от выбранного ГРАГСа.
В приложении "Дія" начали тестировать услугу места жительства. Ею смогут воспользоваться только женщины и дети.
Кроме того, скоро в "Дії" появятся новые сервисы, в частности, помощь в растаможке автомобиля и возмещение вкладов для вкладчиков обанкротившихся банков.
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