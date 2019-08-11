Онищенко повідомив про плани повернутися в Київ

Депутат-утікач Олександр Онищенко планує повертатися в Київ і доводити в суді свою невинність. Як інформує РБК-Україна, про це він сказав телеканалу "112".

Йдеться про справу, в якій Онищенка звинувачують в організації схем з метою розкрадання природного газу. За словами Онищенка, він готовий повернутися в Київ.

"В принципі планую повернутися в столицю. Єдине, чого мені би не хотілося, щоб у всій цій історії мною "торгували". Я хотів приїхати і там нормально займатися, і приходити до суду, доводити свою невинність, я знаю, що я вийду з цієї ситуації, тому що справа сфабрикована, зліплена незрозуміло на чому", - заявив Онищенко.

Нагадаємо, в аеропорту "Бориспіль" 25 липня затримали ймовірного учасника злочинної організації з розкрадання природного газу.

Розслідування "газової справи" детективи НАБУ почали в грудні 2015 року. За версією слідства, в період з січня 2013 року по червень 2016 року члени злочинної організації незаконно заволоділи понад 1,6 млрд грн, отриманими від продажу газу, внаслідок чого ПАТ "Укргазвидобування" було завдано збитків у сумі понад 740 млн грн.