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Летіли з моря, серед поранених дитина: подробиці ракетних ударів по Одеській області

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Одеська область, Вівторок 19 липня 2022 03:40
Летіли з моря, серед поранених дитина: подробиці ракетних ударів по Одеській області Фото: росіяни завдали ракетних ударів по Одеській області (t.me/odesacityofficial)
Автор: Артур Родивилов

В результаті ракетного обстрілу Одеської області постраждали шестеро людей, серед них дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", окупанти запустили сім ракет типу "Калібр" з Чорного моря, одну з них збили сили ППО.

Летіли з моря, серед поранених дитина: подробиці ракетних ударів по Одеській області

"В результаті попадання сталося руйнування і загоряння 3 приватних будинків і 2 дворових споруд. Пошкодження отримали ще кілька приватних садиб, автомобілі, школа, Будинок культури", - йдеться в повідомленні.

Летіли з моря, серед поранених дитина: подробиці ракетних ударів по Одеській області

Пожежу на площі 300 кв.м оперативно ліквідовано. Залучалися 95 рятувальників, 16 одиниць техніки.

Летіли з моря, серед поранених дитина: подробиці ракетних ударів по Одеській області

Нагадаємо, увечері 18 липня, в місті та області спрацювала повітряна тривога. Місцеві жителі повідомляли, що над містом працювала ППО.

Вранці 16 липня російські війська завдали по Одесі ракетного удару з використанням літаків стратегічної авіації Ту-95 у напрямку Ставропілля. Загорівся склад.

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