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В Омске после мощного взрыва загорелся крупный НПЗ

Фото: НПЗ в Омске загорелся после мощного взрыва (росСМИ)
Автор: Александр Белоус

На нефтеперерабатывающем заводе "Газпромнефть-ОНПЗ" в Омске произошел мощный взрыв. Завод находится в 2 тысячах километров от границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеграм-канал 112.

По данным издания, предварительно, произошел сильный взрыв и возгорание на установке АВТ-11. Очевидцы говорят, что взрыв было слышно в нескольких районах города.

"Площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров. На месте работает 15 расчетов пожарной охраны. Эвакуация предприятия не проводилась", - говорится в сообщении.

В результате пожара на Омском НПЗ пострадали два человека, им оказали помощь на месте, сообщили в пресс-службе предприятия.

Омский нефтеперерабатывающий завод - одно из крупнейших предприятий нефтепереработки России, расположенное в городе Омске и принадлежащее компании "Газпром нефть". На заводе работает 3600 человек.

В целом завод выпускает порядка 50 видов нефтепродуктов: высокооктановые бензины, дизельное и судовое топливо, авиакеросин, битум, бытовой газ, техническую серу и другую продукцию для российской армии.

Напомним, Украина начала бить дронами по российским НПЗ и нефтебазам в 2024 году, чтобы сократить военный потенциал врага.

По данным британской разведки, российские власти пытаются балансировать между защитой заводов в глубине страны и войск на линии фронта. Приоритет отдается военным, а не гражданским.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина знает особенности российской противовоздушной обороны, поскольку наносит удары по аэродромам и энергетике. По его словам, ПВО есть вокруг дач Путина, вокруг Москвы, в Санкт-Петербурге, а ПВО в обычных городках и городах нет.

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