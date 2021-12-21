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Мобілізація військових і безкоштовні тести: у США анонсували заходи по боротьбі з "Омікроном"

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Вашингтон, Вівторок 21 грудня 2021 16:25
Мобілізація військових і безкоштовні тести: у США анонсували заходи по боротьбі з "Омікроном" Фото: Білий дім анонсував пакет заходів по боротьбі з "Омікроном" (Pixabay)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Білому домі анонсували заходи з боротьби зі штамом коронавірусу "Омікрон". Очікується, що президент США Джо Байден оголосить про них сьогодні, 21 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Білого дому.

"Сьогодні президент Байден оголосить про нові заходи щодо захисту американців, допомоги громадам і лікарням у боротьбі з "Омікроном", - йдеться в релізі.

Серед пропонованих Білим домом заходів:

  • мобілізація військових лікарів для роботи в цивільних лікарнях, які відчувають брак персоналу;
  • розширення ліжкового фонду і апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) в ряді штатів;
  • підготовка сотень додаткових машин і екіпажів швидкої допомоги;
  • роздача по всій країні 500 млн безкоштовних тестів на коронавірус.

Нагадаємо, 20 грудня у США зафіксували першу смерть від зараження штамом "Омікрон".

Зазначимо, експерти допустили, що кількість випадків захворювання штамом "Омікрон" в Україні при черговому спалаху коронавірусу буде більше, ніж при "дельті".

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Сполучені Штати Америки Коронавірус Джозеф Байден
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