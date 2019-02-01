Омелян розповів про збитки України через російську блокаду Азовського моря

Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна)

Омелян зазначив, що цифра наближається до позначки 10 млрд гривень

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що морській галузі України в цілому завдано збитків в обсязі близько 10 млрд гривень через незаконну блокаду Росією судноплавства в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю УНІАН.

Він додав, що зараз спостерігається поліпшення ситуації з проходом суден по Керченській протоці, тоді як раніше судна очікували в черзі по кілька діб.

"Це величезна сума, цифра наближається до позначки 10 млрд гривень, якщо брати в сукупності і державні підприємства, і "Адміністрацію морських портів України", та вплив на регіон. Ми завжди до цього серйозно ставилися, починаючи з будівництва Керченського мосту. Попереджали, що це буде політичний інструмент Путіна закрити Керченську протоку і, відповідно, акваторію Азовського моря", - сказав Омелян.

Також Омелян розповів, що Україна спільно з міжнародними партнерами щодо антиросійської коаліції готує "Азовський пакет" санкцій у відповідь на незаконну агресію Росії в Керченській протоці.

Нагадаємо, спецпредставник США по Україні Курт Волкер заявив, що США мають намір в лютому переглянути санкції відносно Москви, які були введені після анексії Криму.

Раніше повідомлялося, що глави міністерств закордонних справ країн ЄС на засіданні в лютому не прийматимуть висновок щодо ситуації в Україні.