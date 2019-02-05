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Омелян анонсував відновлення сполучення Київ-Ужгород найближчим часом

Новини » Інфраструктура    05.02.2019 - 15:22
Омелян анонсував відновлення сполучення Київ-Ужгород найближчим часом
Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна)

Найближчим часом очікується відновлення сполучення аеропорту "Ужгород" з Києвом

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що найближчим часом очікується відновлення сполучення аеропорту "Ужгород" з містом Києвом. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Нас найближчим часом очікує відновлення сполучення аеропорту "Ужгород" з містом Києвом. А також просувається питання про аеропорт між Дніпром і Запоріжжям", - розповів він.

Міністр зазначив, що для України дуже важливо мати власні авіакомпанії.

"В чому полягає секрет успіху розвитку галузі? Авіація це вигідно, це цікаво, на ній можна заробляти. Завдяки нам, авіація стала звичайним видом транспорту, який конкурує з іншими видами транспорту. Для України дуже важливо мати власні авіакомпанії", - резюмував Омелян.

Нагадаємо, раніше Омелян заявляв, що аеропорт "Ужгород" відновить повноцінну роботу у 2018 році. Директор Украероруху Дмитро Бабейчук отримав сертифікат відповідності нормам ЄС Державного підприємства обслуговування повітряного руху України.

Раніше президент України Петро Порошенко поставив завдання запустити перший рейс з Ужгорода до Києва вже в 2018 році.

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