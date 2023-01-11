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Омбудсмены Украины и РФ договорились об обмене 40 пленных, - Sky News

Фото: омбудсмены Украины и РФ договорились об обмене 40 пленных (t.me/dmytro_lubinetzs)
Автор: Мария Кучерявец

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец во время встречи с омбудсменом РФ в Турции договорился об обмене пленными. Речь идет о 40 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"В ходе продолжавшихся сорока минутных переговоров стороны договорилась об обмене 40 военнопленными, но подробности пока не известны", - пишет издание.

Напомним, ранее мы писали о том, что уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец встретился в турецкой Анкаре с российской омбудсменкой Татьяной Москальковой.

Впрочем, как стало известно, встреча между омбудсменами запланирована в условно два раунда. Лубинец уже отчитался, что провел еще одну встречу с Москальковой, в этот раз к ним присоединились и турецкие политики.

Также известно, что стороны обсудили гуманитарные вопросы и "зерновое соглашение". Впрочем, по обмену пленными украинская сторона пока официально не выступила с заявлением.

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Российская ФедерацияТурцияОбмен пленными