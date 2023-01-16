Омбудсмены Венгрии и Румынии посетят Украину

Он отметил, что с венгерским коллегой уже обсуждал новый закон о национальных меньшинствах, и общение вышло "продуктивное", однако деталей раскрывать пока не может. При этом договорились провести совместные поездки.

Так, Лубинец отправится в Венгрию, где организует встречи по проблемным вопросам на уровне омбудсменов, представителей парламента и правительства.

"Отдельно проведем встречу с украинской диаспорой, чтобы посмотреть, как Венгрия защищает права украинской диаспоры внутри. Затем приедем в Украину и встретимся в местах компактного проживания венгерского национального меньшинства в Украине, где покажем, как защищаем права венгерского национального меньшинства, и после этого, возможно, подпишем дорожную карту", - рассказал чиновник.

В случае выявления проблемных вопросов стороны сразу будут искать пути их решения. При этом Лубинец обращает внимание, что очень многим вопросам придают политическую окраску, хотя они "фактически не имеют оснований".

"Поэтому должны увидеть своими глазами и устранить те моменты, которые негативно влияют на наши отношения", - сказал он.

Кроме того, была достигнута предварительная договоренность о визите омбудсмена Румынии в Украину, чтобы посетить места компактного проживания румынского национального меньшинства и посмотреть на месте "что на самом деле происходит и каким образом государство Украина защищает их права".