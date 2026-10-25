Омбудсмен обратился к жителям Олешек по поводу гуманитарной миссии

Офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека готовит гуманитарную миссию в оккупированные Олешки Херсонской области для помощи местным жителям.
Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Омбудсмен отметил, что запланированная гуманитарная миссия реализуется совместно с российской уполномоченной по правам человека Яной Лантратовой.
Спасение граждан и создание необходимых условий стали возможны благодаря содействию Первой леди Соединенных Штатов Америки Мелании Трамп.
"Искренне благодарен Первой леди за посредничество в этом процессе и ее человечную позицию, которая помогает создать условия для спасения наших граждан", - подчеркнул Дмитрий Лубинец.
В Офисе омбудсмена подчеркнули, что в настоящее время идет сбор информации о людях, которые остаются в городе и нуждаются в особой поддержке.
В приоритете - пожилые граждане, маломобильные лица и те, кто не может самостоятельно позаботиться о себе.
Жителей Олешек и их близких призывают передавать информацию или заявки в помощь.
Сделать это можно через следующие каналы связи:
Номера для связи в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram: +38 067 717 51 70 и +38 073 719 81 34.
Электронная почта: hotline@ombudsman.gov.ua.
Через специальный электронный кабинет на сайте Офиса омбудсмена.
"Сейчас для нас чрезвычайно важно получить как можно больше информации о людях, которые находятся в городе и нуждаются в помощи", - подчеркнул омбудсмен.
Напомним, что украинские военные доставили около четырех тонн продуктов и медикаментов жителям оккупированных Олешек. Для этого провели сложную операцию с привлечением дронов.
Кроме того, переговорные группы Украины и России договорились, что режим тишины в Олешках начнет действовать с 27 октября.
Об этом ранее заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец по результатам онлайн-встречи с руководительницей российской переговорной группы Яной Лантратовой по поводу коммуникации гуманитарной миссии.