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Омбудсмен обратился к украинцам в оккупации из-за российских "выборов" в Госдуму

18:15 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: выборы на ВТО (Getty Images)

Россия готовит незаконные "выборы" в государственную думу на временно оккупированных территориях Украины, чтобы создать видимость нормальной жизни.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Схема окупантов и сокрытие данных

По данным омбудсмена, только на оккупированной Луганщине захватчики планируют открыть 581 избирательный участок, а на ТОТ Донбасса - 633.

На "выбор" предлагают десять партий, однако формирование кандидатского пула полностью контролирует враг. Среди кандидатов - представители оккупационных администраций, российские функционеры, боевики и участники вооруженной агрессии против Украины.

Процесс сопровождается полной непрозрачностью:

  • скрываются точные адреса части участков;
  • засекречены персональные данные членов избирательных комиссий;
  • отменено видеонаблюдение за голосованием и подсчетом голосов.

Все эти ограничения оккупанты объясняют соображениями "безопасности".

"Я, как Омбудсман Украины, категорически осуждаю проведение таких "выборов". Там, где украинцев преследуют за проукраинскую позицию, пытают, запугивают и заставляют получать российские документы, не может быть свободного волеизъявления", - подчеркнул Лубинец.

Призыв к гражданам и международному сообществу

Уполномоченный по правам человека обратился к украинцам в оккупации с призывом к возможности не участвовать в псевдовыборах, не приобщаться к работе "избирательных комиссий" и агитации.

Он подчеркнул, что будет следить за фактами принуждения граждан для их дальнейшей фиксации и передачи международным институтам.

Также Лубинец призвал мировое сообщество четко осудить попытку РФ легитимизировать оккупацию.

"Бюллетень не создает суверенитета. Оккупационный подсчет голосов не является свободным волеизъявлением. А проведение избирательной процедуры не превращает оккупационную власть в законную!", - подытожил омбудсман.

Попытки РФ узаконить оккупацию

Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины уже призвала украинцев на оккупированных территориях не участвовать в так называемых "выборах".

В регуляторе подчеркнули, что любые попытки РФ провести голосование абсолютно нелегитимны, а их результаты не будут иметь никакой юридической силы.

Кремль давно разрабатывает планы по тому, как узаконить оккупацию украинских территорий с помощью избирательных процедур.

В частности, Москва рассчитывает использовать голосование в Государственную Думу РФ для интеграции захваченных регионов в свое правовое и политическое пространство.

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