Омбудсмен обратился к украинцам в оккупации из-за российских "выборов" в Госдуму

Схема окупантов и сокрытие данных

По данным омбудсмена, только на оккупированной Луганщине захватчики планируют открыть 581 избирательный участок, а на ТОТ Донбасса - 633.

На "выбор" предлагают десять партий, однако формирование кандидатского пула полностью контролирует враг. Среди кандидатов - представители оккупационных администраций, российские функционеры, боевики и участники вооруженной агрессии против Украины.

Процесс сопровождается полной непрозрачностью:

скрываются точные адреса части участков;

засекречены персональные данные членов избирательных комиссий;

отменено видеонаблюдение за голосованием и подсчетом голосов.

Все эти ограничения оккупанты объясняют соображениями "безопасности".

"Я, как Омбудсман Украины, категорически осуждаю проведение таких "выборов". Там, где украинцев преследуют за проукраинскую позицию, пытают, запугивают и заставляют получать российские документы, не может быть свободного волеизъявления", - подчеркнул Лубинец.

Призыв к гражданам и международному сообществу

Уполномоченный по правам человека обратился к украинцам в оккупации с призывом к возможности не участвовать в псевдовыборах, не приобщаться к работе "избирательных комиссий" и агитации.

Он подчеркнул, что будет следить за фактами принуждения граждан для их дальнейшей фиксации и передачи международным институтам.

Также Лубинец призвал мировое сообщество четко осудить попытку РФ легитимизировать оккупацию.

"Бюллетень не создает суверенитета. Оккупационный подсчет голосов не является свободным волеизъявлением. А проведение избирательной процедуры не превращает оккупационную власть в законную!", - подытожил омбудсман.