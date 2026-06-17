Омбудсмен связался с Беларусью после обвинений в обстреле автобуса с детьми

По его словам, после появления сообщений об атаке на автобус с детьми в Брянской области он незамедлительно связался с белорусской стороной и получил первоначальную информацию об инциденте.

В ходе беседы омбудсмен отдельно подчеркнул, что Украина не имеет никакого отношения к этому событию.

Удары наносятся исключительно по военным целям

Уполномоченный подчеркнул, что Силы обороны Украины не наносят удары по гражданским объектам и гражданскому населению. По его словам, на территории Российской Федерации украинские военные поражают исключительно военные цели.

"В отличие от России, которая ежедневно атакует украинские города, жилые дома и убивает мирных граждан, Украина действует в рамках норм международного гуманитарного права", - говорится в заявлении.

Фото: dmytro_lubinetzs

Версия о провокации

Лубинец не исключил, что речь идет об очередной провокации или информационной операции, "выгодной прежде всего Российской Федерации".

Как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека он заявил о готовности принять участие в прозрачном и беспристрастном установлении всех фактов и обстоятельств происшествия.