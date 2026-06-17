RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Омбудсмен связался с Беларусью после обвинений в обстреле автобуса с детьми

21:30 17.06.2026 Ср
2 мин
Лубинец видит за"новостью" информоперацию в интересах Кремля
aimg Валерия Абабина
Фото: Удар якобы по автобусу с детьми в Брянской области (dmytro_lubinetzs)

Украина опровергла сообщение России о поражении автобуса с детьми в Брянской области и предположила, что речь идет об очередной информационной операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

По его словам, после появления сообщений об атаке на автобус с детьми в Брянской области он незамедлительно связался с белорусской стороной и получил первоначальную информацию об инциденте.

В ходе беседы омбудсмен отдельно подчеркнул, что Украина не имеет никакого отношения к этому событию.

Читайте также:Генштаб ответил на фейк об "ударе по автобусу с детьми" в Брянской области

Удары наносятся исключительно по военным целям

Уполномоченный подчеркнул, что Силы обороны Украины не наносят удары по гражданским объектам и гражданскому населению. По его словам, на территории Российской Федерации украинские военные поражают исключительно военные цели.

"В отличие от России, которая ежедневно атакует украинские города, жилые дома и убивает мирных граждан, Украина действует в рамках норм международного гуманитарного права", - говорится в заявлении.

Фото: dmytro_lubinetzs

Версия о провокации

Лубинец не исключил, что речь идет об очередной провокации или информационной операции, "выгодной прежде всего Российской Федерации".

Как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека он заявил о готовности принять участие в прозрачном и беспристрастном установлении всех фактов и обстоятельств происшествия.

Напомним, 17 июня и.о. губернатора Брянской области заявил, что украинские военные якобы атаковали автобус с детьми, в результате чего погибла женщина и пострадали дети.

МИД Беларуси назвал инцидент «актом терроризма» и потребовал от украинской стороны объяснений.

Впоследствии Генштаб ВСУ и Центр противодействия дезинформации опровергли информацию об ударе, подчеркнув, что украинские Силы обороны в указанный период вообще не применяли беспилотные летательные аппараты по целям на территории Брянской области.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияДмитрий Лубинец