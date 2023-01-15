Стали известны детали возможного гуманитарного коридора между Украиной и РФ

По его словам, идея гуманитарного коридора возникла во время консультаций Лубинца с российской омбудсменкой Татьяной Москальковой. К переговорам также присоединился омбудсмен Турции Шереф Малкоч.

"У турецкой стороны есть определенные возможности влиять на позицию России по отдельным вопросам, чтобы она выполняла договоренности, активизировала процессы. Когда возникла идея по коридору, конечно, мы на нее согласились", - сказал Лубинец.

Позже омбудсмены встретились с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, с которым была обсуждена возможность создания коридора. Эта идея также была задекларирована публично.

В частности, на встрече с Эрдоганом обсуждалось успешное посредничество Анкары по вопросу "зернового коридора". По словам Лубинца, подобная история складывается и с гуманитарным коридором.

"Здесь подобная история: Украина и Россия, как стороны, и Турция, которая готова к посредничеству для решения множества вопросов гуманитарного характера. При этом мы их не разделяем по приоритетам - это вопрос и военнопленных, и гражданских, речь идет о возвращении детей, восстановлении документов и прочее. Так возникла инициатива гуманитарного коридора", - сказал он.

Лубинец отметил, что гуманитарный коридор должен касаться всех граждан, а не только военных.

"Мы пытаемся сейчас доказать российской стороне, что по раненым нужно соблюдать Женевскую конвенцию, которую ратифицировали и Украина, и Россия, и чтобы Турция включилась в этот процесс. При чем российская сторона соглашается, что мы должны действовать исключительно на основании Женевской конвенции", - сказал он.

Омбудсмен пояснил, что в статье 110 указано, что тяжелораненые отдаются другой стороне без всяких условий и проводится не обмен ранеными, а репатриация. К тому же, Турция уже подтвердила, что готова забирать наших раненых, лечить и возвращать домой.

На первом этапе работы коридора Украина должна элементарно получить информацию о местонахождении и состоянии удерживаемых Россией украинцев. На втором этапе речь будет идти об их возвращении домой.

Как сообщалось ранее, Эрдоган намерен обсудить открытие гуманитарного коридора для раненых с Зеленским и Путиным.

Напомним, Лубинец провел три раунда переговоров с Москальковой. В частности, Украина передала РФ список с 800 ранеными военными для вероятной репатриации.

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