Омбудсмен Німеччини закликала РФ надати медичну допомогу Сенцову

Бербель Кофлер закликала Росію надати Сенцову медичну допомогу

Омбудсмен Федерального уряду Німеччини Бербель Кофлер виступила із закликом до Росії надати невідкладну медичну допомогу Олегу Сенцову. Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник у Twitter.

Бербель Кофлер у зверненні зазначила, що рішення Європейського суду з прав людини про необхідність надання Олегу Сенцову медичної допомоги свідчить про стурбованість його станом.

"Омбудсмен Федерального уряду Німеччини Бербель Кофлер виступила із закликом до Росії надати невідкладну медичну допомогу Олегу Сенцову, а також негайно звільнити його і Олександра Кольченка", - написав Андрій Мельник.

Breaking: Омбудсмен Федерального уряду Німеччини Бербель Кофлер виступила з закликом до Росії надати невідкладну медичну допомогу Олегу Сенцову, а також негайно звільнити його й Олександра Кольченка! Danke @BaerbelKofler @AuswaertigesAmt @RegSprecher https://t.co/LV7R0KVML4 pic.twitter.com/Vd4Sgq0hs6 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) July 27, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) закликав незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова припинити голодування та прийняти будь-яке лікування, яке покращить його стан.

Як відомо, Сенцов був засуджений в Росії в серпні 2015 року на 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у плануванні терактів в окупованому Криму. 14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити українських політв'язнів в Росії.