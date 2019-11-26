Омбудсмен закликала іноземних дипломатів захистити фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова закликала дипломатів Білорусі, Румунії та Вірменії сприяти захисту прав фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір". Про це омбудсмен написала у своєму Telegram-каналі.

За словами Денісової, до неї надходить інформація про систематичні порушення прав фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір", яких незаконно утримують в Росії та на території окупованого Криму. Тому вона закликала іноземних дипломатів сприяти захисту прав українських політв'язнів.

"Через це звертаюся до дипломатичних представників з проханням вжити усіх можливих заходів для здійснення неупередженого та об’єктивного моніторингу дотримання прав і свобод громадян України. Зокрема, бути присутніми під час судових засідань у справі стосовно ув’язнених громадян України, яких обвинувачують в участі у нібито незаконній релігійній організації "Хізб ут-Тахрір", - написала омбудсмен.

Так, Денісова звернулася до посла Білорусі в РФ Володимира Неронського, генконсула Вірменії в Ростові-на-Дону Вардана Асояна та генконсула Румунії Даніеля Михай з проханням застосувати дипломатичні важелі для спонукання Росії дотримувати принципів гуманізму та поважати права людини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Криму підконтрольний Росії "суд" залишив під вартою чотирьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір". Окупаційна влада продовжила арешт Сервета Газієва, Асана Яніково, Шабана Умерова і Іззета Абдуллаєва до 15 лютого 2020 року.