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Засудженого у "справі Хізб ут-Тахрір" регулярно поміщають в ШІЗО

Новини » Суспільство     24.11.2019 - 17:00
Засудженого у "справі Хізб ут-Тахрір" регулярно поміщають в ШІЗО
Фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (humanrights.org.ua)

Нурі Примову залишилося відсидіти два місяці

Засудженого у севастопольській "справі Хізб ут-Тахрір" Нурі Примова, який відбуває термін у колонії в російській Республіці Марій Ел, регулярно поміщають в штрафний ізолятор. Про це повідомляє громадське об'єднання "Кримська солідарність" з посиланням на його матір Раіме Примову.

Примова розповіла, що її синові залишилося відсидіти два місяці.

"Моєму синові, Примову Нурі, залишилось 2 місяці відсидіти, але його весь час чомусь садять в ШІЗО: в позаминулому місяці він відсидів 10 діб, за два дні до цього йому прийшла посилка з дому, йому її не дали туди. В результаті багато продуктів пропало, які йому довелося викинути; зараз знову посилка прийшла (від нас), він повинен отримати 25-го, але на зв'язок чомусь не виходить", - розповіла вона.

Представники колонії ніяк не коментували заяву матері Нурі Примова. Також немає інформації на сайті УФСІН по Республіці Марій Ел.

Нагадаємо ,20 червня 2018 року мати кримського політв'язня, фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Нурі Примова Раіме Примова оголошувала голодування. Через кілька днів вона потрапила в лікарню і заявила про припинення голодування.

В січні 2015 року Нурі Примова заарештували і звинуватили в організації діяльності "Хізб-ут Тахрір" - групи, яку Росія визнала терористичною організацією. У вересні 2016 року в анексованому Криму Примова засудили до 5 років колонії.

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