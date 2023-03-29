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Омбудсмен о переговорах с Москальковой: это общение должно показывать результаты

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Киев, Среда 29 марта 2023 14:02
Омбудсмен о переговорах с Москальковой: это общение должно показывать результаты Фото: Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова, несмотря на все заявления, неохотно ведет переговоры с украинским коллегой по возвращению граждан Украины из плена.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"На сегодняшний день как омбудсмен Украины я веду коммуникацию с Уполномоченной по правам человека РФ Татьяной Москальковой. Мы несколько раз поднимали с ней вопросы депортации детей. Таков был диалог… Она и ее институт всегда соглашались, мол, да, давайте сотрудничать, но результата не было", - заявил он.

Он отметил, что переговоры с российским омбудсменом должны соответствовать национальным интересам, а также показывать конкретные результаты.

"То есть это общение ради общения... После этого у нас была пауза, она закончилась тем, что мы вернули двух украинских детей. По результатам чего у нас было небольшое общение, во время которого я подчеркнул - будущее общение зависит от конкретных результатов", - сказал Лубинец.

В то же время омбудсмен отметил, что все случаи возвращения детей и взрослых индивидуальны. По словам Лубинца, в некоторых случаях есть содействие российской стороны, в некоторых - нет, вместо этого есть активное препятствие этому процессу.

Напомним, ранее Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, зачем россияне вывозят украинцев в самые отдаленные регионы РФ.

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