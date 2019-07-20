Омбудсмен анексованого Криму попросить перевести Бекірова під домашній арешт

Уповноважена із прав людини в анексованому Росією Криму Людмила Лубіна клопотатиме перед слідчими органами ФСБ про переведення кримськотатарського активіста Едема Бекірова з СІЗО Сімферополя під домашній арешт. Про це вона повідомила Крим.Реалії.

Вона зазначила, що Бекіров хворий, а тому як правозахисник вона повторить клопотання про переведення його під домашній арешт.

"Людина хвора, відчуває певні незручності і мені нічого не варто, як правозахиснику і гуманній людині, ще раз повторити ці клопотання", - сказала омбудсмен.

Лубіна також зазначила, що знає про заяву російського омбудсмена Тетяни Москалькової про необхідність переведення Бекірова під домашній арешт.

"Я запитала у слідчого ФСБ, у начальства, що вони думають про клопотання уповноваженої. Вони сказали, що нічого не бачили, нічого не знають і поки не планують. Те, що висловила Тетяна Миколаївна - це її наміри, може, вона буде ще діяти, клопотати", - сказала Лубіна.

Вона також стверджує, що раніше вже направляла клопотання про домашній арешт щодо Бекірова.

Нагадаємо, адвокат Олексій Ладін заявив, що стан здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого утримують в медчастині СІЗО в окупованому Сімферополі, знову погіршився.

Зазначимо, Бекірова звинуватили у начебто придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин (частина 2 статті 222 і частини 2 статті 222.1 КК РФ). Його затримали 12 грудня 2018 року. Потім підконтрольний суд РФ у Криму його заарештував.