На Оман і Ємен обрушився тропічний циклон, у результаті чого загинули 13 осіб

Більше 500 сімей були змушені покинути свої будинки

В Омані та Ємені внаслідок тропічного циклону "Мекуну" загинули щонайменше 13 осіб. Про це повідомляє The Weather Channel.

Зазначено, що за кілька днів в Омані кількість опадів перевищила щорічну норму в три рази. Швидкість вітру місцями сягала 180 км/год.

Відзначається, що понад 500 сімей були змушені покинути свої будинки. Зруйновано дороги, лінії електропередач, постраждала система водопостачання країни.

Підкреслюється, що "Мекуну" став найсильнішим циклоном, зареєстрованим у південному Омані.

Нагадаємо, в лютому на Філіппінах евакуювали понад 40 тисяч людей в результаті сильних дощів, зсувів і повеней, викликаних тропічним циклоном "Санба". Стихія завдала збитків у 15 провінціях. Було пошкоджено 350 будинків, 66 повністю та 284 частково на Вісайських островах і регіоні Карага.