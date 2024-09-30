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Ольвиополь, Порт-Анненталь, Гард. В Раде предлагают переименовать еще несколько городов Украины

Фото: в Раде предлагают переименовать еще несколько городов Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинский институт национальной памяти рекомендует переименовать еще пять городов Украины. В Верховной Раде зарегистрировались новые проекты постановлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие проекты постановлений.

Отмечается, что переименование географических объектов связано с необходимостью приведения названий таких географических объектов в соответствие с требованиями закона "Об осуждении и запрещении пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

В частности, город Первомайск Николаевской области предлагают переименовать в Орлик или Богополь, которые являются историческими названиями частей нынешнего города. А вот название города Южноукраинск хотят сменить на Гард.

Южное Одесской области предлагают переименовать в Порт-Анненталь.

В Днепропетровской области название города Павлоград предлагают сменить на Матвеев, а Павлоградский район на Матвеевский.

Также Синельниково хотят переименовать в Роднополье, а Синельниковский район в Роднопольский.

Переименование населённых пунктов в Украине

Напомним, недавно Верховная Рада Украины поддержала новое постановление о переименовании 327 населенных пунктов. Перед этим голосование за предыдущее постановление провалили.

Как в Украине переименовали города и каких названий уже нет, - читайте в материале РБК-Украина.

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