Олімпійський вогонь запалили без глядачів

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Олімпійські ігри 2020 проходитимуть у період з 24 липня до 9 серпня в Токіо

В Греції церемонія запалювання вогню XXXII олімпійських ігор пройшла за зачиненими дверима через розповсюдження нового типу коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Reuters.

Зазначається, що церемонія проходила, як і завжди, в грецькій Олімпії. Цього року смолоскип запалювали від сонячних променів за допомогою увігнутого (параболічного) дзеркала.

"Вперше з 1984 року Олімпійський вогонь запалювався без глядачів. Були присутні тільки кілька десятків акредитованих офіційних осіб", - йдеться у повідомленні.

Актриса Ксанті Георгіу в ролі верховної жриці використовувала параболічне дзеркало на місці давньогрецької Олімпіади, щоб запалити факел, перш ніж передати його грецькій олімпійській чемпіонці зі стрільби Анні Коракакі, першій жінці, яка запустила олімпійську естафету.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ВООЗ обговорила можливість проведення Олімпійських ігор 2020 року в Токіо без глядачів. Хоча в середині лютого організація не бачила підстав для перенесення Олімпіади-2020 в Токіо через коронавірус.

Також РБК-Україна писало, що церемонія запалення і передачі олімпійського вогню, яка запланована на 12 березня в Олімпії, відбудеться без глядачів у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу. Церемонія також буде закрита для журналістів.