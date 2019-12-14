Олімпійський комітет США: росіянам буде складно довести свою "чистоту"

Голова Олімпійського та Параолімпійського комітету США Сьюзен Лайонс висловила сумнів, що якомусь російському атлету вдасться довести свою "чистоту" і під нейтральним прапором виступити на майбутній Олімпіаді в Токіо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За словами Лайонс, яка прокоментувала рішення Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) про відсторонення Росії від міжнародного спорту, "російським атлетам буде неймовірно складно довести свою невинність".

Вперше WADA повідомила про широкомасштабному використанні допінгу російськими спортсменами в 2015 році.

Раніше керівник Національного олімпійського комітету Британії Х'ю Робертсон закликав прийняти максимально можливі санкції стосовно Російської Федерації у зв'язку з допінговим скандалом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) відсторонило Росію від двох наступних Олімпійських ігор. Заборона триватиме чотири роки. Однак російським спортсменам дозволили виступати під нейтральним прапором і без гімну.

Крім того, WADA позбавило Росію права поборотися за проведення Олімпійських ігор-2032. РФ не зможе претендувати на проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор 2032 року незалежно від того, проводиться конкурс протягом або після дії заборони.