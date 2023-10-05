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Олимпийский комитет РФ включил в свой состав "советы" на оккупированных территориях Украины

Фото: Иллюстративное фото (рус СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия включила в состав своего Олимпийского комитета "региональные советы" на оккупированной территории Украины.

Об этом заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Чемпионат.com".

Об этом Поздняков объявил на заседании исполкома организации, которое состоялось сегодня, 5 октября, в Москве.

Он уточнил, что Олимпийский комитет России принял в свой состав "новых членов".

Речь идет о так называемых "региональных олимпийских советах" на оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины.

Оккупация и аннексия украинских территорий

Российские оккупанты с 23 по 27 сентября организовали незаконные "референдумы" на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, сфабриковав результаты.

Уже 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил аннексию оккупированных территорий Украины. В этот день глава Кремля с гауляйтерами "ДНР", "ЛНР", а также оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей подписали "договоры" об аннексии.

Главные заявления Путина во время выступления в Кремле читайте в нашем материале по ссылке.

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