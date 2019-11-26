ru
ua

Олімпійский комітет підтримав санкції WADA проти Росії

Новини » Спорт   

Російським спортсменам можуть дозволити виступати під нейтральним прапором

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) підтримав санкції комітету по відповідності Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) проти Російської Федерації через допінгові порушення. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МОК.

Так, олімпійський комітет звернувся до WADA з проханням надати Раді Європи та ЮНЕСКО всі документи, що доводять допінгові порушення російських спортсменів та причетність до цього влади РФ.

Також в МОК підтримали ідею комітету WADA дозволити російським спортсменам, які не замішані в допінговому скандалі, виступати на міжнародних змаганнях, але під нейтральним прапором.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комітет WADA рекомендував усунути російських спортсменів від міжнародних змагань на 4 спортивні роки через допінгові порушення. Остаточне рішення антидопінгове агентство WADA ухвалить 9 грудня на засіданні в Парижі.

Крім того, WADA дало Росії три тижні, щоб пояснити ситуацію зі зміною даних московської антидопінгової лабораторії. Тоді в агентстві наголошували, що якщо вина буде доведена, то російських спортсменів повністю усунуть від змагань.

Збірна Іспанії змінила тренера після вдалого відбору на Євро-2020 Синоптики попередили про сильний туман в Києві
Читати всі новини