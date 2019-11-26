Олімпійский комітет підтримав санкції WADA проти Росії

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) підтримав санкції комітету по відповідності Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) проти Російської Федерації через допінгові порушення. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МОК.

Так, олімпійський комітет звернувся до WADA з проханням надати Раді Європи та ЮНЕСКО всі документи, що доводять допінгові порушення російських спортсменів та причетність до цього влади РФ.

Також в МОК підтримали ідею комітету WADA дозволити російським спортсменам, які не замішані в допінговому скандалі, виступати на міжнародних змаганнях, але під нейтральним прапором.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комітет WADA рекомендував усунути російських спортсменів від міжнародних змагань на 4 спортивні роки через допінгові порушення. Остаточне рішення антидопінгове агентство WADA ухвалить 9 грудня на засіданні в Парижі.

Крім того, WADA дало Росії три тижні, щоб пояснити ситуацію зі зміною даних московської антидопінгової лабораторії. Тоді в агентстві наголошували, що якщо вина буде доведена, то російських спортсменів повністю усунуть від змагань.