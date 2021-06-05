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Олімпійські ігри в Токіо: влада Японії хоче збільшити число VIP-делегацій

Автор: Наталья Скороход

Влада Японії прийняла рішення збільшити число VIP-делегацій на Олімпійських Іграх в Токіо. Це пояснюють численними скаргами на суворі правила.

Про це повідомляє NHK.

Виданню стало відомо, що уряд Японії планує збільшити ліміт на чисельність високопоставлених зарубіжних делегацій, які приїдуть в країну на Олімпійські та Паралімпійські ігри.

Спочатку було встановлено ліміт на 12 осіб для делегацій через пандемію коронавірусу, але уряд планує переглянути це правило через скарги. У скаргах говориться, що таке обмеження є занадто суворим.

"Швидше за все влада збільшить ліміт до 18 осіб і підніме його до 40 осіб у разі необхідності", - йдеться в повідомленні.

Видання припускає, що швидше за все членів делегацій попросять пройти вакцинацію від коронавірусу перед поїздкою до Японії. Очікується також, що членам делегації рекомендують обмежитися п'ятьма днями і чотирма ночами перебування в країні.

Також відомо, що нові правила оголосити уряд планує вже найближчим часом.

Нагадаємо, в оргкомітеті Олімпійських ігор виключили скасування змагань. При цьому багато японців вважають, що ігри проводити небезпечно через коронавірус.

Раніше повідомлялося, що в Японії заявили про масову вакцинацію перед Олімпіадою. Але експерти в галузі охорони здоров'я вважають, що це не допоможе перемогти пандемію.

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