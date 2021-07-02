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Олімпійські ігри в Токіо можуть пройти без глядачів

Автор: Марія Кучерявець

Організатори Олімпійських ігор в Токіо розглядають питання заборони доступу вболівальників на деякі змагання. Це пов’язано з поширенням COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Еміурі Сімбун.

За інформацією місцевого видання, глядачів можуть не допустити на ряд змагань.

Так, людей не пускатимуть на старти, що проходять у вечірній час, а також змагання на великих об'єктах.

Зазначено що на змагання, які будуть проходити у приміщеннях, можливо, будуть допускати глядачів.

Однак влада налаштована на категоричну зоборону доступу до змагань, які будуть "проходити вздовж дороги".

Раніше повідомлялося, що на Олімпійські ігри-2021 у Токіо допустять тільки глядачів з Японії.

Також стало відомо, що учасників Олімпіади в Токіо можуть виключити і депортувати, якщо вони порушуватимуть правила карантину.

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