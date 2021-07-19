ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Олімпійські ігри в Токіо - 2020: кількість COVID-хворих різко зросла до 60

Новость на русском →
Токіо, Понеділок 19 липня 2021 17:47
Олімпійські ігри в Токіо - 2020: кількість COVID-хворих різко зросла до 60 Фото: кількість COVID-хворих напередодні Олімпійських ігор в Токіо різко зросла до 60 (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Токіо, напередодні Олімпійських ігор, вкотре виявили випадки коронавірусу серед працівників та учасників змагань. Загалом, починаючи з 1 липня, на COVID захворіло 60 осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Inside The Games.

Варто відзначити, що південноафриканські футболісти Табісо Мон’яне і Камохело Махлаці були першими спортсменами Токіо-2020, у яких був виявлений COVID-19, внаслідок чого уся команда була вимушена самоізолюватися.

Наразі відомо, що захворювання виявили у чеського пляжного волейболіста Одржея Перушича, у зв’язку з чим спортсмену доведеться пропустити матч, який заплановано на 26 липня. Можлива імовірність того, що чоловіка можуть зняти з Олімпійських ігор - 2020, втім комітет Чехії наразі працює над тим, аби гру Перушича перенесли.

"Поки що не бачу в цьому кінця світу й точно не сприймаю це як трагедію тільки тому, що для мене особисто було набагато важливіше просто кваліфікуватися на Олімпіаду та довести собі, що я це можу", - відзначив волейболіст.

Зокрема, повідомляється про захворілу американську гімнастку, ім’я якої наразі не розголошується.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада Коронавірус
NEWS
Збій в роботі транспорту, залиті водою станції метро: наслідки зливи в Києві
Збій в роботі транспорту, залиті водою станції метро: наслідки зливи в Києві
DAILY
Елла Лібанова: Нас має бути не більше, ми маємо жити довше і краще
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Елла Лібанова: Нас має бути не більше, ми маємо жити довше і краще