Олімпійські ігри в Токіо - 2020: кількість COVID-хворих різко зросла до 60

У Токіо, напередодні Олімпійських ігор, вкотре виявили випадки коронавірусу серед працівників та учасників змагань. Загалом, починаючи з 1 липня, на COVID захворіло 60 осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Inside The Games .

Варто відзначити, що південноафриканські футболісти Табісо Мон’яне і Камохело Махлаці були першими спортсменами Токіо-2020, у яких був виявлений COVID-19, внаслідок чого уся команда була вимушена самоізолюватися.

Наразі відомо, що захворювання виявили у чеського пляжного волейболіста Одржея Перушича, у зв’язку з чим спортсмену доведеться пропустити матч, який заплановано на 26 липня. Можлива імовірність того, що чоловіка можуть зняти з Олімпійських ігор - 2020, втім комітет Чехії наразі працює над тим, аби гру Перушича перенесли.

"Поки що не бачу в цьому кінця світу й точно не сприймаю це як трагедію тільки тому, що для мене особисто було набагато важливіше просто кваліфікуватися на Олімпіаду та довести собі, що я це можу", - відзначив волейболіст.

Зокрема, повідомляється про захворілу американську гімнастку, ім’я якої наразі не розголошується.