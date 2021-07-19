Олимпийские игры в Токио-2020: число заболевших COVID резко возросло до 60
В Токио, накануне Олимпийских игр, в очередной раз выявили случаи коронавируса среди работников и участников соревнований. Всего, начиная с 1 июля, COVID заболело 60 человек.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Inside The Games.
Стоит отметить, что южноафриканские футболисты Табисо Моньяне и Камохело Махлаци были первыми спортсменами Токио-2020, у которых был обнаружен COVID-19, в результате чего вся команда была вынуждена самоизолироваться.
Сейчас известно, что заболевание обнаружили у чешского пляжного волейболиста Одржея Перушича, в связи с чем спортсмену придется пропустить матч, который запланирован на 26 июля. Возможна вероятность того, что мужчину могут снять с Олимпийских игр - 2020, впрочем комитет Чехии сейчас работает над тем, чтобы игру Перушича перенесли.
"Пока не вижу в этом конца света и точно не воспринимаю это как трагедию только потому, что для меня лично было гораздо важнее просто квалифицироваться на Олимпиаду и доказать себе, что я это могу", - отметил волейболист.
В частности, сообщается о заболевшей американской гимнастке, имя которой пока не разглашается.