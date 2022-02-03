Олімпійські ігри 2022: Україна зазнала чергової втрати через коронавірус

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний сайт НОК України.

Завтра на Олімпійських іграх розпочнеться командний турнір з фігурного катання.

На жаль, збірна України не зможе виставити повний склад учасників. У Івана Шмуратка, який мав брати участь у чоловічому одиночному катанні, виявили коронавірус.

Тому нашу збірну представлять: Софія Голіченко-Артем Даренський у спортивних парах, Олександра Назарова-Максим Нікітін у танцях на льоду та Анастасія Шаботова у жіночому одиночному катанні.

Згідно з регламентом проведення змагань допускається участь у турнірі в трьох видах, замість чотирьох.

"Наразі відчуваю спустошення, на жаль коронавірус втрутився в мої Олімпійські плани. Дуже хотів допомогти нашій команді і відчути цю незвичайну атмосферу змагань. Я бажаю здоров'я і успіху своїм друзям і партнерам по команді", - заявив Іван Шмуратко.

Наразі фігурист почувається добре і прагне виступити в індивідуальному турнірі, який розпочнеться 8 лютого.