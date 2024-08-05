Олимпийские игры-2024: полное расписание соревнований 5 августа
В десятый соревновательный день Олимпиады в Париже атлеты из разных уголков мира разыграют очередные комплекты наград.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.
Соревнования 5 августа с участием украинских спортсменов на Олимпийских играх-2024
Павел Коростылев в 10:30 по киевскому времени начнет финал стрельбы из малокалиберного пистолета. Украинец и пять соперников посоревнуются за медали на дистанции 25 м. В квалификации отечественный стрелок был третьим.
Гимнасты Илья Ковтун и Олег Верняев сразятся за индивидуальные награды с 12:45. Украинцы будут упражняться на парельных брусьях. В соперниках – представители Китая, Турции, Японии и Германии. Ковтун в Париже уже дважды финишировал четвертым.
Украинская гребчиха Виктория Ус продолжит состязание в каяк-кроссе. Четвертьфинал начнется в 16:30, а полуфинал – 45 минут спустя. Финальные старты запланированы на 17:55. В прошлом году Ус завоевала "золото" в этой дисциплине на Европейских играх.
Список медальных соревнований 5 августа на Олимпийских играх-2024
Больше всего наград разыграют в спортивной гимнастике. Женщины и мужчины посоревнуются за четыре медальных комплекта в индивидуальных турнирах. В футбольном турнире Олимпиады состоятся полуфиналы – сборная Марокко встретится с Испанией (19:00), а олимпийская команда Франции будет противостоять Египту (22:00).
- триатлон, смешанная эстафета, 09:00
- скоростная стрельба из пистолета, 25 м, мужчины, 10:30
- бадминтон, одиночный разряд, женщины, 11:55
- спортивная гимнастика, параллельные брусья, мужчины, 12:45
- спортивная гимнастика, бревно, женщины, 13:38
- спортивная гимнастика, перекладина, мужчины, 14:33
- спортивная гимнастика, вольные упражнения, женщины, 15:23
- стендовая стрельба, смешанные команды, 16:00
- бадминтон, одиночный разряд, женщины, 16:40
- каяк-кросс, женщины, 17:55
- каяк-кросс, мужчины, 18:00
- прыжки с шестом, мужчины, 20:00
- велоспорт, трек, командный спринт, женщины, 20:59
- метание диска, женщины, 21:30
Где смотреть Олимпийские игры 5 августа
Официальный транслятор Олимпийских игр-2024, прежде всего, будет показывать соревнования с участием украинских атлетов на телеканале "Суспильне Спорт" и одноименной онлайн-платформе. Сервис MEGOGO будет сосредоточится футболе. В полном объеме соревнования будет транслировать линейка телеканалов Eurosport.
Список всех соревнований 5 августа на Олимпиаде-2024 доступен по ссылке.
К слову, ранее подвели итоги соревнований 4 августа на Олимпийских играх-2024.
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