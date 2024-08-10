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Олимпийские игры-2024: итоги дня 9 августа и медальный зачет

Фото: Анастасия Рыбачок и Людмила Лузан позируют с "серебром" (t.me/nocukraine)
Автор: Антон Федорцив

Очередной соревновательный день летней Олимпиады в Париже подошел к концу. Сборная Украины пополнила копилку наград серебряной медалью в гребле.

Краткие итоги дня и положение команд в медальном зачете – в новости РБК-Украина.

Венгр Криштоф Рашовски выиграл марафон на открытой воде. Он преодолел 10-километровую дистанцию за 1:50:52.7 часов. Дополнили подиум немец Оливер Клемет и венгерский пловец Давид Бетлехем.

Украинские гребницы Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок завоевали серебряные награды в соревновании каноэ-двоек. Они финишировали вторыми после китайского экипажа в составе Сюй Шисяо и Сунь Менья.

Сборная Испании триумфовала в футбольном турнире среди мужских команд. В решающем поединке "Фурия Роха" дожала Францию в овертайме (5:3). Дважды в дополнительное время отличился Серхио Камельо.

Узбек Лазизбек Муллажонов завоевал золотую медаль в тяжелом дивизионе бокса. Он в трехраундовом поединке одолел представителя Азербайджана Лорена Берто Альфонсо Домингеса. Все пять судей отдали победу его оппоненту.

Другие финалы одной строчкой

  • британский скалолаз Тоби Робертс выиграл "золото" в болдеринге и сложности

  • новозеландки Лиза Каррингтон и Алисия Хоскин победили в соревнованиях байдарок-двоек на дистанции 500 м

  • Якоб Шопф и Макс Лемке из Германии триумфовали в заплыве каяков на 500 м.

  • чешский каноист Мартин Фукса выиграл одиночные соревнования на дистанции 1000 м

  • китаянка Чэнь Йивень победила в прыжках в воду с 3-метрового трамплина

  • Карлос Насар из Болгарии взял "золото" в соревновании тяжеловесов (до 89 кг)

  • австрийский кайтсерфер Валентин Бонтус выиграл индивидуальный финал

  • сборная Китая победила в турнире по настольному теннису среди мужчин

  • Италия триумфовала в женском велоспорте (мэдисон)

  • сборная США выиграла женскую эстафету 4x100 м

  • немка Эмизи Огунлейе получила "золото" в толкании ядра

  • Канада триумфовала в эстафете 4x100 м среди мужчин

  • доминиканская легкоатлетка Марилейди Паулино победила в беге на 400 м

  • сборная Нидерландов выиграла женский турнир по хоккею на траве

  • испанец Хордан Алехандро Диас Фортун триумфовал в тройном прыжке

  • кенийская бегунья Беатрис Чебет победила на дистанции 10000 м

  • бигерл Ami из Японии выиграла соревнования по брейкингу

  • венгерка Вивиана Мартон получила золотую медаль в тхэквондо (до 67 кг)

  • узбекский боксер Асадхуджа Муйдинхуджаев победил в весовой категории до 71 кг

  • Рай Бенджамин из США триумфовал на 400-метровке с барьерами

  • американка Оливия Ривз выиграла соревнования по тяжелой атлетике (до 71 кг)

  • тунисский тхэквондист Фирас Катусси завоевал "золото" в категории до 80 кг

  • Ву Ю из Китая победила в боксерских соревнованиях в весовой категории до 50 кг

  • алжирская боксерка Иман Хелиф триумфовала в дивизионе до 66 кг

 

 

Сборные США и Китая сравнялись по количеству золотых наград (по 33). Впрочем, американцы идут на первой строчке благодаря большему количеству серебряных медалей. Место в топ-3 удержала Австралия (18 золотых наград). Сборная Украины завоевала 11 медалей, в том числе три "золота".

К слову, украинка Коляденко пробилась в финал соревнований по вольной борьбе.

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