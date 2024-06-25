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Олимпийские игры-2024. Кто представит Украину в соревнованиях по брейкингу и что известно об атлетах

Украинцы будут представлены на ОИ в соревнованиях по брейкингу (фото: instagram.com/bgirlstefani)
Автор: Анна Шиканова

На днях в Будапеште финишировал последний квалификационный турнир Olympic Qualifier Series, во время которого атлеты со всего мира боролись за свое право представить уличные культуры на Олимпийских играх-2024. Украинцы тоже были представлены на соревнованиях.

РБК-Украина рассказывает больше об атлетах, которые впервые будут представлять Украину в соревнованиях по брейкингу на ОИ.

Кто поедет "танцевать" на Олимпиаду?

По результатам турниров по брейкингу золотые путевки на парижскую Олимпиаду получили бигерлз Анна "Stefani" Пономаренко и Екатерина "Kate" Павленко, а также бибой Олег "Kuzya" Кузнецов. Они вошли в 10 лучших биггерлз и 8 лучших бибоев мира.

Атлеты будут представлять Украину в борьбе за олимпийские медали по брейкингу, который впервые станет частью олимпийских соревнований.

Kuzya, Kate и Stefani (фото: instagram.com/streetculture.ua)

Кто такая Анна Пономаренко

Анна родилась в Харькове. Определяющим турниром для Stefani стал отборочный Red Bull BC One, в котором она одержала победу. Даже беременность не стала для Stefani причиной сбавить темп: на третьем месяце она приняла участие в первой квалификации на Олимпиаду в Мадриде, а уже через четыре дня после родов возобновила регулярные тренировки.

Stefani успешно выступала на отборочных турнирах к Олимпийским играм в Париже и параллельно выиграла еще несколько престижных соревнований, включая серебро чемпионата Европы.

Stefani (фото: instagram.com/bgirlstefani)

Кто такая Екатерина Павленко

Девушка тоже родилась и выросла в Харькове. Первый громкий триумф Kate за границей состоялся, когда ей было 18 лет. Это произошло на словацком Outbreak Europe, где девушка получила статус европейской чемпионки.

Следующие годы Kate регулярно достигала в них успехов: участвовала в международных батлах во Франции, США, трижды выигрывала украинский турнир BREAKIDZ и еще дважды тот же Outbreak Europe, с которого все началось.

Kate (фото: instagram.com/breakgirlkate)

Кто такой Олег Кузнецов

Олег родился в Кропивницком. Мировое признание получил благодаря участию в чемпионате мира Unbreakable Bboy Championship в 2016 году. В основной фазе он победил сильных бибоев из США, России, Швеции, а в финале одолел японца Issei со счетом 3:0, что позволило ему стать "брейкинг-сенсацией".

И победа открыла для Kuzya новые возможности и придала еще больше уверенности. Через несколько месяцев он торжествовал на Outbreak Europe в Словакии, затем - на Silverback Open в США. Далее - первые места на батлах в Финляндии, Италии, Нидерландах и очередные подиумы на Unbreakable и Outbreak.

Kuzya (фото: instagram.com/kuzyaism)

Добавим, что дебют брейкинга в Париже состоится в урбан-городке на площади Согласия в конце Игр – 9 и 10 августа.

За олимпийские медали будут соревноваться 32 спортсмена (16 бибоев и 16 биглерлз) со всего мира.

Каждую страну могут представлять максимум четыре участника. Судьи будут оценивать атлетов попарно, как соперников.

Руководителем Олимпийской сборной по брейкингу стал популяризатор уличных культур Георгий Матюхин, известный в мире брейкинга как бибой Dach. А готовить атлетов к решающим батлам будет Денис "Gimnast" Семенихин.

Украинская команда по брейкингу (фото: instagram.com/streetculture.ua)

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