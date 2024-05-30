Между блеском и нищетой. Как "Боруссия" Д сияла и страдала в финалах Лиги чемпионов

Дортмундская "Боруссия" в третий раз в клубной истории пробилась в финал главного еврокубка. Пока результаты немецкого гранда остаются полярными.

1996-й был годом немецкого футбола. Национальная команда под руководством Берти Фогтса стала чемпионом Европы на турнире в Англии благодаря дублю Оливера Бирхоффа против чешской сборной в финале. А ментальный лидер сборной Германии Маттиас Заммер в декабре завоевал "Золотой мяч".

Параллельно рыжеволосый либеро был капитаном дортмундской "Боруссии". Сезон 1995/96 "шмели" завершили с чемпионским титулом, так что осенью стартовали в тогда еще настоящей Лиге чемпионов. На групповом этапе дортмундцы удовлетворились вторым местом в квартете B, уступив мадридскому "Атлетико" по дополнительным показателям. Роль статистов исполнили "Видзев" из польской Лодзи и бухарестский "Стяуа".

В четвертьфинале "Боруссия" разобралась с французским "Осером" (3:1, 1:0). В 1/2 финала "шмели" дважды минимально переиграли английский "Манчестер Юнайтед" (1:0, 1:0). В финале на старом мюнхенском "Олимпиаштадионе" дортмундцев ждал туринский "Ювентус" с молодыми Зинедином Зиданом, Кристианом Виери и Алессандро Дель Пьеро.

Но у "Боруссии" были свои герои. К тому же в каждой линии. Штефан Клос в воротах, упомянутый ранее Заммер в обороне, Андреас Меллер в середине поля и Карл-Хайнц Ридле на острие атаки были костяком предположительно более сильной команды. Тем более во главе этого коллектива был "генерал" Оттмар Хитцфельд.

"Боруссия" обеспечила результат до перерыва – Ридле сначала с угла вратарской завершил атаку вторым темпом, а затем головой замкнул навес Меллера с углового. Во второй половине Дель Пьеро шедевром пятой попытался вернуть "Юве" в игру, но Риккен в быстрой контратаке элегантно перебросил мяч над Перуцци. Так "Дортмунд" завоевал второй евротрофей после Кубка кубков 1965/66.

В следующий раз "Боруссия" оказалась в финале Кубка чемпионов спустя 16 лет. Команда Юргена Клоппа выиграла группу с королями турнира из мадридского "Реала", амстердамским "Аяксом" и английским "Манчестер Сити". В плей-офф дортмундцы лишь в домашнем поединке дожали донецкий "Шахтер" (2:2, 3:0), со скрипом прошли испанскую "Малагу" (0:0, 3:2) и едва не упустили преимущество над мадридским "Реалому" после домашнего покера Роберта Левандовски (4:1, 0:2).

В финале "Боруссии" попался самый принципиальный соперник – мюнхенская "Бавария". Это была отличная команда Юппа Хайнкеса. Пиковые Франк Рибери и Арьен Роббен на флангах атаки, молодой Томас Мюллер в своей особой позиции, праймовый Бастиан Швайнштайгер в центре поля, а также Мануэль Нойер, Филипп Лам, Жером Боатенг и другие.

Были ли у "шмелей" шансы против такой "Баварии"? Маловероятно. За сезон 2012/13 пути немецких грандов пересекались 4 раза перед финалом Лиги чемпионов. Дортмундцы проиграли битву за Суперкубок Германии (1:2), потерпели неудачу в четвертьфинале Кубка Германии (0:1) и свели вничью оба поединка в Бундеслиге (1:1, 1:1).

В финале "Боруссия" выглядела достойно. Фактически по всем статистическим показателям подопечные Клоппа были на равных с "Баварией". Однако, по главному – забитых мячах – уступили. На гол Марио Манджукича "шмели" ответили реализованным Илкаем Гюндоганом одиннадцатиметровым. Однако своевременное врывание Роббена на позицию центрфорварда отправило дортмундцев домой без трофея.

Было ли то выступление "Боруссии" жалким? Если принять во внимание ход событий на поле – конечно, нет. Но счастье и беда решающих матчей в том, что история будет помнить только победителей. "Шмели" в тот вечер оказались по другую сторону, а вскоре звезды этой команды разбежались по большим клубам как раз в поисках трофеев...