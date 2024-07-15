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Олимпийская сборная Украины получила особую форму на футбольный турнир Игр-2024: фото

Париж, Понедельник 15 июля 2024 15:00
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Олимпийская сборная Украины получила особую форму на футбольный турнир Игр-2024: фото Фото: "Сине-желтые" перед спаррингом против Египта (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Украины U-23 представила игровые комплекты на Олимпийские игры в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

У "сине-желтых" будут два варианта экипировки для дебюта на Олимпиаде. Основной вариант формы выполнен в желтом цвете, а второй – в голубой.

Оба комплекта подготовил польский бренд 4F. Он стал техническим спонсором Украины на Олимпийских играх. В частности, партнер Национального олимпийского комитета подготовил тренировочную, соревновательную и официальную одежду для отечественной делегации на летних Играх-2024.

Футбольная команда впервые примерила новую форму в спарринге против олимпийской сборной Египта (1:1). Подопечные Руслана Ротаня сыграли в желтом комплекте. Тем временем вратарь надел черный вариант формы.

Сборная Украины попала в группу B Олимпийских игр. Там соперниками "сине-желтых" станут сборные Ирака, Марокко и Аргентины. Первый матч украинцы сыграют 24 июля против иракцев. В плей-офф выйдут две лучшие команды квартета.

К слову, ранее Украина U-19 уехала на чемпионат Европы в Северную Ирландию.

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