Олимпийская сборная Украины получила особую форму на футбольный турнир Игр-2024: фото

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ .

У "сине-желтых" будут два варианта экипировки для дебюта на Олимпиаде. Основной вариант формы выполнен в желтом цвете, а второй – в голубой.

Оба комплекта подготовил польский бренд 4F. Он стал техническим спонсором Украины на Олимпийских играх. В частности, партнер Национального олимпийского комитета подготовил тренировочную, соревновательную и официальную одежду для отечественной делегации на летних Играх-2024.

Футбольная команда впервые примерила новую форму в спарринге против олимпийской сборной Египта (1:1). Подопечные Руслана Ротаня сыграли в желтом комплекте. Тем временем вратарь надел черный вариант формы.

Сборная Украины попала в группу B Олимпийских игр. Там соперниками "сине-желтых" станут сборные Ирака, Марокко и Аргентины. Первый матч украинцы сыграют 24 июля против иракцев. В плей-офф выйдут две лучшие команды квартета.